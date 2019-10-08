В Эчмиадзине были присвоены звания “Друг города” и “Почетный гражданин”

По случаю 2704-летия Эчмиадзина во Дворце культуры им. Комитаса началось торжественное заседание, в ходе которого были вручены звания “Друг города” и “Почетный гражданин”.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии присутствовали Никол Пашинян, мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, министры, представители дипломатического корпуса и другие высокопоставленные лица. Мероприятие началось с молитвы и с гимнов РА и Эчмиадзина.

“Всех нас объединяет одно обстоятельство - преданность нашему городу и беззаветная любовь. Думаю, что лучшим проявлением любви к Родине, к городу будет то, чтобы каждый в своей сфере выполнял свою работу”, - сказала Диана Гаспарян и добавила, что каждый должен быть предан своей работе.

Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян, поздравив жителей Эчмиадзина с Днем города, отметил, что Эчмиадзин исключителен своим богатым историко-культурным наследием.

“В Эчмиадзине все приобщаются к вечным и духовным ценностям. Видя программы, направленные на развитие города, можем констатировать, что Эчмиадзин, проложивший свой путь с глубины веков, твердо стоит на перекрестке настоящего и будущего нашего народа”, - отметил Матевосян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что Эчмиадзин - духовный центр всего армянства и столица нескольких переломных моментов в жизни армянского народа. Поздравляю всех нас с этим прекрасным днем. Надеюсь, что в сегодняшнем Эчмиадзине и сегодняшней Армении наш народ думает не только о сегодняшнем, вчерашнем дне, но и о завтрашнем дне”, - сказал Пашинян.

Звание “Друг города” было присвоено чрезвычайному и полномочному послу Франции в РА Джонатану Лакоту, исполнительному директору “Armswiss bank” Геворку Мачаняну, исполнительному директору ООО “Строй Мастер” Гору Саакяну.

Звание “Почетный гражданин” получили врач-анестезиолог отделения реанимации МЦ “Вагаршапат” Меликсет Конджян, заслуженный учитель физики Арцрун Арутюнян.