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Экспорт вина из Грузии в Россию за девять месяцев вырос на 11%

Экспорт вина из Грузии в Россию за девять месяцев вырос на 11%

Объем экспорта вина из Грузии в Россию в январе - сентябре 2019 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил более 41 млн бутылок. Об этом говорится в опубликованных во вторник данных Национального агентства вина республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, Россия по-прежнему занимает первое место среди стран - импортеров вида грузинской алкогольной продукции. На втором месте расположилась Украина. С января по сентябрь текущего года Грузия экспортировала на Украину более 6,7 млн бутылок вина, что на 0,3% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Тройку лидеров замыкает Китай. За девять месяцев Грузия экспортировала в страну более 5,3 млн бутылок вина, что на 11% больше, чем за январь - сентябрь 2018 года.




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