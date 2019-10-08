До конца года в общине Мегри будет газ: практические шаги уже осуществляются

До конца года в общине Мегри будет газ. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции сказал председатель комиссии Микаел Мелкумян.

“У нашего комитета была выездная встреча в Мегри. Там мы узнали, что в Мегри с советских времен нет газа. Мы представили этот вопрос во время вопросов и ответов с правительством, премьер-министр РА зафиксировал его, и через несколько дней мы узнали, что на месте уже проводятся исследования.

Глава общины Мегри Мхитар Закарян поблагодарил депутатов, которые представили вопрос газа в общине в Национальном собрании. “Уже осуществляются практические шаги, проблема получает оперативное решение”, - сказал Мхитар Закарян.