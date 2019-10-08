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Я вернусь с новыми идеями: Ким Кардашян вдохновили армянские цветы

Я вернусь с новыми идеями: Ким Кардашян вдохновили армянские цветы

Известная телезвезда Ким Кардашян, была воодушевлена после прогулки по улицам Еревана.

 Как передает «Арменпресс», об этом Кардашьян сказала в своем выступлении в рамках ИТ-форума, проходящего в Ереване.

“Увиденное меня очень вдохновило. Таким образом, я вернусь с новыми идеями”, - сказала Кардашьян и отметила, что именно из своих путешествий она получает новые идеи.

Она объяснила, что речь о хорошем аромате. Ким Кардашян отметила, что, по ее мнению, это будет отличная идея, что-то, чего она никогда раньше не делала.

“Я вчера, когда ехала на машине по улицам Еревана, была очень воодушевлена. Хотела бы получить красивый аромат армянских цветов”, - отметила Кардашьян.




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