Прокуратура заявление Армана Бабаджаняна относительно Грайра Товмасяна направила в ССС

Заявление - сообщение депутата НС Армана Бабаджаняна генеральному прокурору РА относительно председателя Конституционного суда РА Грайра Товмасяна для проверки представленных в нем обстоятельств по процедурам уголовного судопроизводства направлено в Специальную следственную службу РА. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

4 октября депутат НС РА Арман Бабаджанян передал в прокуратуру заявление о преступлении для дачи уголовно-правовой оценки поступку Грайра Товмасяна.

“В качестве депутата НС РА я представил заявление в Генеральную прокуратуру РА, требуя дать уголовно-правовую оценку нарушениям закона, допущенным действующим председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном при вступлении на эту должность в 2018 году. По сути, без соблюдения принятой процедуры, без заявления Грайра Товмасяна, на несуществующем обосновании тогдашним председателем НС были прекращены депутатские полномочия Товмасяна. По несуществующим обоснованиям человек не может сложить депутатские полномочия. По моему глубокому убеждению, он одновременно продолжал оставаться депутатом НС , и был членом КС, затем и председателем до 14 января 2019 года”, - сказал Бабаджанян.