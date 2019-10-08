МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии

Тегеран предостерегает Анкару от военных действий на территории Сирии, следует из заявления, опубликованного министерством иностранных дел Ирана во вторник.

"МИД Ирана … пристально следит за новостями, вызывающими беспокойство, о возможном вводе сил Турции на территорию Сирии и убежден, что этот шаг, если он будет предпринят, не только не устранит озабоченность Турции за безопасность, но и приведет к обширному материальному и гуманитарному ущербу", - говорится в сообщении МИД Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В этой связи ведомство отметило, что Тегеран выступает против любого рода военных операций и готов содействовать установлению немедленного контакта с Турцией и Сирией для разрешения возникшей ситуации мирным путем.