Плановые отключения газа в Гегаркуникской и Лорийской областях

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 9-го октября с 10: 00 до 17: 30 будет прекращена подача газа в село Золакар Гегаркуникской области, с 11: 00 до 15: 00 на улицах Закаряна, Школы, Абовяна, Гераци, Советской Армии, Вардананц города Ванадзор Лорийской области, с 11: 00 до 18: 00 в многоквартирных домах и прилегающих организациях улиц Театральная, Туманяна, Джинаняна, Ширванзаде, Нжде, проспекта Тиграна Меца города Ванадзор Лорийской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.