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Министр обороны Армении принял конгрессменов США

Министр обороны Армении принял конгрессменов США

7 октября министр обороны РА Давид Тоноян принял членов Палаты представителей США и Комитета Палаты представителей по армянским вопросам Джеки Спира и Джуди Чу.

Пресс-служба Минобороны Армении сообщила «Арменпресс», что, подчеркивая постоянную поддержку представителей Конгресса США в укреплении армяно-американских отношений, Давид Тоноян представил гостям процесс и перспективы армяно-американского сотрудничества в области обороны, выразив надежду, что усилия конгрессменов также будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в этой области.

В ходе встречи стороны также обсудили другие, представляющие интерес вопросы.




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