СМИ: на складе недалеко от Лиона произошел пожар

Сильный пожар произошел во вторник утром на одном из складов в городе Вийёрбан, расположенном на юго-востоке Франции недалеко от Лиона. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Пожар вспыхнул около 07:00 по парижскому времени (08:00 мск) в здании компании, объединяющей проекты в области робототехники и виртуальной реальности. Здание, как указывает радиостанция, расположено в промышленной зоне города,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно сообщению мэрии города, опубликованном в Twitter, "в тушении огня принимают участие более 90 пожарных, задействовано 35 единиц техники". "На месте также находятся сотрудники муниципальной полиции. Информации о жертвах не поступало", - отмечается в сообщении. Между тем, многие пользователи интернета стали публиковать в социальных сетях фотографии большого черного облака, распространившегося над городом.