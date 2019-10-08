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Алексис Оганян хочет развить свой армянский язык

Алексис Оганян хочет развить свой армянский язык

Бизнесмен, соучредитель сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексис Оганян считает, что он должен работать над развитием своего армянского языка. Как сообщает «Арменпресс», Оганян говорил об этом в беседе с журналистами на Всемирной конференции по информационным технологиям.

«Моя книга переведена на армянский язык, и мне нужно развивать свой армянский язык», - сказал Оганян и поблагодарил журналистов на армянском языке.

 Касаясь конференции, Оганян отметил: «Здорово иметь мировую аудиторию здесь, в Армении, в Ереване, это волнующий момент».

Он с радостью отметил, что армяне любят шахматы, и ученики всех возрастов учатся играть. Оганян считает, что это отличная база для навыков программирования.

По словам Оганяна, Армения - маленькая страна с множеством замечательных идей. По его мнению, это один из лучших способов развития экономики.




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