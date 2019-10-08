В Степанакерте состоится Форум друзей Арцаха

11 октября в Степанакерте пройдет Форум друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира», целью которого является расширение и укрепление децентрализованного сотрудничества Республики Арцах с различными регионами и городами иностранных государств, придание нового импульса и практических связей Арцаху, а также существующих международных связей, создание сети сторонников Арцаха, политиков и общественных деятелей.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел Республики Арцах, в форуме примут участие представители парламентских групп дружбы и кружков, действующих в Арцахе, а также представители политических и неправительственных организаций, делегаций, признающих независимость Арцаха или сотрудничающих с Арцахом. В целом, более 150 политиков и представителей интеллигенции из более чем 30 стран.

С речью на конференции выступит Президент Республики Арцах Бако Саакян. С речами выступят также спикер Национального Собрания Республики Армения, Государственный министр, министры иностранных дел, образования, науки и спорта, культуры, молодежи и туризма, представитель Бюро АРФ, представители офисов Ай Дата в Вашингтоне и Брюсселе.

Конференция будет посвящена двум темам:

а) «Право народа Арцаха на самоопределение и процесс мирного урегулирования»;

б) «Возможности расширения международных связей Республики Арцах в экономической, культурной и научно-образовательной сферах для противодействия политике Азербайджана по изоляции Арцаха».

Конференция примет декларацию.

Конференция организована совместно Министерством иностранных дел Республики Арцах и Армянской революционной федерацией Дашнакцутюн.