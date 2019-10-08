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Гимнаст Артур Давтян выиграл именную путевку на Олимпийские игры

Гимнаст Артур Давтян выиграл именную путевку на Олимпийские игры

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, выиграл билет на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Об этом «Арменпресс» рассказал из Штутгарта главный тренер Акоп Серобян. «Путевка Давтяна является именной. В случае с Артуром мы пошли на многоборье и приехали сюда за путевкой», - сказал Серобян. По его словам, спортсменам выиграть олимпийские билеты несколько сложнее, так как два отборочных этапа чемпионата мира проходят в Баку, а два других - в Австралии.

«Давтян не будет участвовать на Олимпийских играх в многоборье, но будет соревноваться в своей любимой форме – опорном прыжке», - сказал специалист.

Артур Давтян - участник Олимпийских игр 2012 года в Рио-де-Жанейро в Лондоне.




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