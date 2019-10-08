Гимнаст Артур Давтян выиграл именную путевку на Олимпийские игры

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, выиграл билет на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Об этом «Арменпресс» рассказал из Штутгарта главный тренер Акоп Серобян. «Путевка Давтяна является именной. В случае с Артуром мы пошли на многоборье и приехали сюда за путевкой», - сказал Серобян. По его словам, спортсменам выиграть олимпийские билеты несколько сложнее, так как два отборочных этапа чемпионата мира проходят в Баку, а два других - в Австралии.

«Давтян не будет участвовать на Олимпийских играх в многоборье, но будет соревноваться в своей любимой форме – опорном прыжке», - сказал специалист.

Артур Давтян - участник Олимпийских игр 2012 года в Рио-де-Жанейро в Лондоне.