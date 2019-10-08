Масштабные учения НАТО «Защитник Европы 2020» пройдут и в Грузии. По информации «New York Times», в военных учениях, которые пройдут в 10 странах в апреле-мае в 2020 года, в том числе в Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии.



В Европейском командовании США заявляют, что военная подготовка поможет целям НАТО повысить готовность внутри альянса и сдержать потенциальных противников.



В военных учениях будут участвовать 20 000 американских военнослужащих, что станет первым случаем размещения американского военного контингента в Европе за последние 25 лет. В учениях будут участвовать 8000 европейских солдат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.