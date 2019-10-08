Президент Армен Саргсян принял делегацию во главе с профессором Джоном Билезикяном

8 октября президент Серж Саргсян принял делегацию во главе с профессором Колумбийского университета Джоном Билезикяном, члены которой примут участие в международной конференции по остеопорозу в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента, гости представили цель конференции, подчеркнув важность повышения информированности общественности по данному вопросу, особенно необходимости реализации образовательных программ среди молодежи и в регионах Армении.

Президент Армен Саргсян приветствовал программы профессора Белезикяна, осуществляемые в Армении, и придал большое значение двухлетней деятельности Центра остеопороза в Армении.