Директор Эрмитажа награжден званием «Почетный гражданин Еревана»

Совет старейшин Еревана принял решение присвоить директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому звание «Почетный гражданин Еревана». Как сообщает «Арменпресс», на заседании Совета старейшин Еревана 8 октября за проект резолюции проголосовали 47 членов Совета старейшин, один член проголосовал против, а один воздержался.

Проект решения был представлен членам Совета старейшин руководителем организационного отдела мэрии Еревана Армине Варданян.

«За значительный вклад в развитие армянской культуры, выдающийся вклад в сохранение мировых культурных ценностей, долгосрочную и плодотворную деятельность, по предложению мэра Еревана на ваше обсуждение выносится проект решения о присуждении директору музея Эрмитажа Михаилу Борису Пиотровскому звания Почетного гражданина Еревана. Проект решения был передан всем членам Совета старейшин, у нас есть положительное мнение Постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам», - сказала Варданян.

Председатель Постоянной комиссии Совета старейшин по культуре, образованию и социальным вопросам Сатеник Мкртчян подчеркнула, что вопросу было дано положительное заключение, и согласны присвоить Михаилу Пиотровскому звание «Почетный гражданин Еревана».