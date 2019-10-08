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Директор Эрмитажа награжден званием «Почетный гражданин Еревана»

Директор Эрмитажа награжден званием «Почетный гражданин Еревана»

Совет старейшин Еревана принял решение присвоить директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому звание «Почетный гражданин Еревана». Как сообщает «Арменпресс», на заседании Совета старейшин Еревана 8 октября за проект резолюции проголосовали 47 членов Совета старейшин, один член проголосовал против, а один воздержался.

Проект решения был представлен членам Совета старейшин руководителем организационного отдела мэрии Еревана Армине Варданян.

«За значительный вклад в развитие армянской культуры, выдающийся вклад в сохранение мировых культурных ценностей, долгосрочную и плодотворную деятельность, по предложению мэра Еревана на ваше обсуждение выносится проект решения о присуждении директору музея Эрмитажа Михаилу Борису Пиотровскому звания Почетного гражданина Еревана. Проект решения был передан всем членам Совета старейшин, у нас есть положительное мнение Постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам», - сказала Варданян.

Председатель Постоянной комиссии Совета старейшин по культуре, образованию и социальным вопросам Сатеник Мкртчян подчеркнула, что вопросу было дано положительное заключение, и согласны присвоить Михаилу Пиотровскому звание «Почетный гражданин Еревана».




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