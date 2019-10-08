Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

СМИ: власти ФРГ расценивают инцидент в Лимбурге как террористический акт

СМИ: власти ФРГ расценивают инцидент в Лимбурге как террористический акт

Власти Германии расценивают инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен) как террористический акт. Об этом сообщил во вторник телеканал ZDF.

В понедельник грузовик въехал в стоявшие у светофора легковые автомобили, пострадали не менее 17 человек. Как оказалось, автомобиль был угнан, водитель задержан на месте ЧП.

По данным телеканала, предполагаемый подозреваемый прибыл в Германию из Сирии, ему 30 лет. Расследование взяла на себя прокуратура Франкфурта-на-Майне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Семеро пострадавших продолжают оставаться в больнице. Состояние одного человека оценивается как критическое. Сам подозреваемый получил незначительные травмы.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации