Государственный симфонический оркестр Армении выступит в Италии

Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна выступит 13 октября в Италии. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Государственного симфонического оркестра Армении, оркестр отправляется в Италию по приглашению музыкальной ассоциации имени Винченцо Беллини для участия в фестивале “Винченцо Беллини”. Государственный симфонический оркестр Армении выступит с двумя концертами. в качестве солистов выступят пианисты Глория Кампанер и Фредди Кемп.

Государственный симфонический оркестр Армении, верный своей миссии пропагандирования армянского композиторского искусства, исполнит в Италии симфонические произведения Арама Хачатуряна, Газароса Сарьяна, Джона Тер-Тадевосяна, Александра Арутюняна, Эдгара Ованнисяна, Эдварда Мирзояна.

Гастроли проходят при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Европейского фонда культурной помощи.