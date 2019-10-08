Ерванду Манаряну присвоено звание Почетного гражданина Еревана

Совет старейшин Еревана единогласно принял решение о присвоении звания Почетного гражданина Еревана народному артисту Республики Армения Ерванду Манаряну. Как сообщает «Арменпресс», 45 членов Совета старейшин единогласно проголосовали за это решение на заседании Совета старейшин 8 октября.

Проект решения представила начальник организационного отдела аппарата мэрии Еревана Армине Варданян.

«По случаю 2801-летия Эребуни-Ереван, по предложению мэра Еревана на ваше обсуждение представляется проект решения Совета старейшин о присвоении звания почетного гражданина Еревана народному артисту Республики Армения, заслуженному деятелю искусств Республики Армения Ерванду Манаряну. Проект решения был представлен всем фракциям Совета старейшин, членам Совета старейшин и постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам, откуда было получено положительное заключение», - представила Варданян.

Председатель Постоянной комиссии Совета старейшин по культуре, образованию и социальным вопросам Сатеник Мкртчян подчеркнула, что комитет обсудил эту проблему и дал положительное заключение с большой любовью и уважением.