Я так взволнована тем, что я здесь: Ким Кардашьян ответила на вопрос Арменпресс
10:55, 8 Октябрь, 2019
Всемирно известная телезвезда Ким Кардашян прибыла в Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна для участия в одной из дискуссий на WCIT 2019.
На вопрос «Арменпресс» Кардашян сказал: “Я так взволнована тем, что я здесь”
Кардашьян выступит в качестве специального докладчика на IT-конференции WCIT 2019.
Кардашян примет участие в дискуссии WCIT 2019 «Рынок идей». Кардашян, как один из самых популярных пользователей в социальных сетях, поделится своим опытом и расскажет, как эти платформы могут быть использованы для развития бизнеса.
Фотографии Геворга Перкуперкяна, Татев Дурян