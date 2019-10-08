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Роберт Кочарян будет прооперирован: его вновь перевели в МЦ “Измирлян”

Роберт Кочарян будет прооперирован: его вновь перевели в МЦ “Измирлян”

Второй президент Армении Роберт Кочарян переведен в МЦ “Измирлян”. Об этом «Арменпресс» сообщила заведующая отделом по связям с общественностью Пенитенциарной службы Министерства юстиции РА Нона Навикян.

«Роберт Кочарян сегодня был доставлен в медицинский центр для обследования», - сказала Нона Навикян.

Член адвокатской группы Роберта Кочаряна Оганес Худоян сказал “Арменпресс”, что Кочарян должен быть прооперирован.

30 сентября и 4 октября Роберт Кочарян был также переведен в медицинский центр “Измирлян” для обследования.




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