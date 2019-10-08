СМИ: ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в $357 млн

Экономика Гонконга потеряла по меньшей мере 2,8 млрд гонконгских долларов ($357 млн) в результате массовых беспорядков за последние шесть дней. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на местных экспертов.

По их оценкам, ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу за минувшие выходные и понедельник достиг 1,9 млрд гонконгских долларов ($242 млн), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметил исполнительный директор финансовой компании Geo Securities Фрэнсис Лунь, потери оператора метро Гонконга - корпорации MTR - за выходные могут составить 500 млн гонконгских долларов ($63,7 млн). В субботу впервые в истории местной подземки она полностью прекратила свою работу после учиненных демонстрантами актов вандализма, а в воскресеньефункционировала в ограниченном режиме - была открыта только половина станций.