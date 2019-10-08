Анна Акопян и Ким Симплис-Барроу присутствовали на концерте скрипача Пинхаса Цукермана

Супруга премьер-министра, председатель совета попечителей благотворительного фонда «Мой шаг» и «Город улыбок/City of Smiles» Анна Акопян, вместе с первой леди Республики Белиз Ким Симплис-Бароун, в рамках Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы”, посетили 7 октября в концертном зале им. Арама Хачатуряна концерт дважды лауреата премии Грэмми, скрипача Пинхаса Цукермана.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, во время концерта был исполнен концерт Людвига ван Бетховена для скрипки с оркестром ре-мажор и симфония № 2.