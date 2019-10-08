Могерини: боевые действия на северо-востоке Сирии подорвут усилия коалиции по борьбе с ИГ

Военные действия на северо-востоке Сирии негативно скажутся на усилиях международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение высказала в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии", в окрестностях города Эль-Маликия на северо-востоке Сирии. Впоследствии артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям курдов на севере сирийской провинции Ракка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Военные действия на северо-востоке Сирии усугубят страдания гражданского населения, подорвут текущую работу глобальной коалиции по борьбе с "Даиш" (арабское наименование ИГ - прим. ТАСС) и еще больше осложнят перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в стране", - написала Могерини на своей странице в Twitter.