Анна Акопян и первая леди Республики Белиз посетили гематологический центр

Супруга премьер-министра, и председатель попечительского совета благотворительных фондов “Мой шаг” и “City of smile /Города улыбок” Анна Акопян и первая леди Белиза Ким Симплис-Барроу, прибывшая в Ереван в рамках 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям (World Congress on Information Technology), 7 октября посетили Гематологический Центр имени профессора Р. Йоляна. В сопровождении директора Центра Самвела Даниеляна, исполнительного директора City of smile / Smile City Эстер Демирчян, Анна Акопян и Ким Симплис-Барроу обошли центр, общались с детьми с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, а также с их родителями.

В завершение визита 16-летняя Астхик Лорецян из Гюмри подарила миссис Белиз на память сотканный ею гобелен. Астхик Лорецян несколько месяцев назад была диагностирована с острой лейкемией и проходила лечение в гематологическом центре. В лечении ее поддержал Фонд Smile City. Последний курс химиотерапии Астхик прошла две недели назад и, по словам врачей, победила болезнь.

В ходе беседы, состоявшейся по окончании обхода, Анна Акопян и Ким Симплис-Барроу рассказали о деятельности своих фондов. Миссис Барроу пригласила Анну Акопян в Республику Белиз.

Первая леди Бельгии Ким Симплис Барроу, одна из самых влиятельных женщин в Центральной Америке, является автором различных общественных движений, послом по защите прав детей и женщин. Будучи лицом, преодолевшим рак, стала автором различных глобальных программ лечения детей с онкологическими заболеваниями. Г-жа Барроу является основателем Фонда "Мост жизни" - Lifeline Foundation.

Благотворительный фонд “City of smile/Город улыбки”, возглавляемый супругой премьер-министра Анной Акопян, занимается лечением детей и подростков в возрасте до 26 лет с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Фонд также предоставляет бесплатные лекарства, 4-х разовое питание, а также социальные и психологические услуги больным раком и членам их семей. В настоящее время фонд поддерживает 240 детей и молодежи.