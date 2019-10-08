Ванадзорский областной центр занятости с начала года трудоустроил 357 человек

В ходе 12-й ярмарки труда, проводимой Государственным агентством занятости Министерства труда и социальных дел РА в Ванадзоре, 30 работодателей представили 490 вакантных рабочих мест в регионе.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, в мероприятии приняли участие заместитель министра СНГ Арман Удумян, и.о. руководителя агентства по связям с общественностью Артак Симонян, губернатор Лори Андрей Гукасян.

По предварительным данным, в мероприятии приняли участие около 1500 соискателей.

В тот же день заместитель министра Арман Удумян и исполняющий обязанности директора Государственного агентства занятости Артак Симонян встретились с губернатором Лори Андреем Гукасяном. В ходе встречи были обсуждены особенности рынка труда и существующие проблемы.

Затем Арман Удумян провел рабочую встречу с руководителями Ванадзорского, Спитакского и Таширского Центров занятости. Директора региональных Центров занятости представили государственную службу результаты выполнения годовой программы занятости 2019 года и проблемы, возникшие за это время.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября 2019 года число лиц, ищущих работу, в Лорийском марзе составляет около 10,0 тыс., увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность безработных составляет 91,0% ищущих работу или 9,1 тыс. человек. Этот показатель снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных женщин составляет 70,1% от числа безработных, или 6,3 тысячи человек. человек. 22,2% безработных - молодые, 2,3% - инвалиды, 28,3% - сельские жители. С начала года в регионе трудоустроено 806 соискателей.

Количество ищущих работу в Ванадзоре по состоянию на 1 сентября 2019 года составляет 4682 человек, а число безработных - 4434. На рынке труда Ванадзора особенно высок спрос на сферу здравоохранения (за исключением медицинского обслуживания и акушерства), работников сферы обслуживания, специалистов жилищного и торгового сектора, а также работников перерабатывающей промышленности.

В Ванадзорском областном центре занятости с начала года трудоустроено 357 человек.