Европейские индексы - 07-10-19

МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.70% и составил 12097.43 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.61% и составил 5521.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.59% и составил 7197.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.66% и составил 1320.25 пункта.