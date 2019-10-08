Европейские индексы - 07-10-19
МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.70% и составил 12097.43 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.61% и составил 5521.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.59% и составил 7197.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.66% и составил 1320.25 пункта.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 10:09 СМИ: ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в $357 млн
- 10:05 СМИ: в Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе
- 09:59 Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения"
- 09:58 Могерини: боевые действия на северо-востоке Сирии подорвут усилия коалиции по борьбе с ИГ
- 09:45 uPay впервые участвует в выставке ДиджиТек 2019 как отдельная компания
- 09:25 Акоп Аршакян обсуждил пути сотрудничества со своим коллегой из Бангладеш
- 09:12 Европейские индексы - 07-10-19
- 09:11 Американские индексы снизились - 07-10-19
- 09:09 Цены на цветные металлы - 07-10-19
- 09:08 Цены на драгоценные металлы снизились - 07-10-19
- 09:08 Цены на нефть выросли - 07-10-19
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- 07.10-19:33 Проходит заседание фракции НС "Мой шаг", на котором присутствует Никол Пашинян
- 07.10-19:29 Председатель оргкомитета WCIT-2019 считает первый день конгресса успешным
- 07.10-19:15 Министр иностранных дел Арцаха встретился с делегацией Армянской ассамблеи Америки
- 07.10-19:02 Иран временно отменит визы для граждан Ирака
- 07.10-18:50 Глава МИД Армении принял конгрессменов США Джеки Шпейер и Джуди Чу
- 07.10-18:30 Никол Пашинян принял глав принимающих в WCIT 2019 участие официальных делегаций
- 07.10-18:25 В рамках WCIT 2019 премьер-министр провел встречи с представителями известных ИТ- компаний
- 07.10-17:55 ИТ-сообщество в Армении молодое, но очень умное: Джейми Метзл
- 07.10-17:44 Экспорт из Армении вырос на 4,6%
- 07.10-17:42 В Лондоне задержали 135 активистов движения "Восстание против вымирания"
- 07.10-17:40 Адвокат представил ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Армена Геворгяна
- 07.10-17:36 Азиатские индексы - 07-10-19
- 07.10-17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-10-19
18:25, 04.10.2019
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