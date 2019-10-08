Никто не защитит нас лучше нас самих

Газета «Айастани Анрапетутюн» пишет: «... Здесь пересекаются интересы сверхдержав и ряда стран региона, что оказывает влияние на процесс урегулирования. Здесь интересы двух полюсов мира: Запада и России, а также Китая, стремящегося стать третьим полюсом мира.

Арцах и Армения должны работать вместе, чтобы суметь победить в этой супер-борьбе. Мы не должны переоценивать врага, но и недооценивать его тоже неправильно.

Вредоносную для Армении формулировку «Территории взамен мира» Министр обороны Армении переформулировал: «Мы сделаем наоборот: “новая война против новых территорий”».

Это, пожалуй, самый простой ответ, который можно дать Баку, чтобы они поняли уровень боеготовности и готовности наших вооруженных сил, как с военной точки зрения, так и моральной.

«Компромиссы возможны, но ничто не будет уступлено», - подчеркнул министр, добавив, что Армения увеличит количество своих штурмовых подразделений. Это вопрос избавления от окопов, от состояния постоянной обороны. Будет увеличено количество подразделений, способных перемещать боевые действия на территорию противника».

Наша история и история наших гор доказала, что чужие корабли не смогут подняться на наши горы, чужие солдаты не будут устало и гордо спать на наших камнях, более того, они не будут гибнуть за наши интересы...

Мы сами будем защищать наши горы, и обязаны быть хозяевами всех наших гор».

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