Предприниматель и инвестор, соучредитель популярного сайта “Reddit” и венчурной компании “Initialized Capital” Алексис Оганян прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, Оганян принял участие в WCIT-2019. В беседе с журналистами он отметил, что с нетерпением ждет участия в конгрессе.

«Это важное и крупное событие в Ереване. Из многих стран мира приезжают в Армению, чтобы принять участие в этом мероприятии», - сказал Алексис Оганян.

Журналисты поинтересовались его предстоящими планами, связанными с Арменией. В ответ на вопрос журналистов, Алексис Оганян отметил, что в ходе конгресса ознакомится с возможностями сотрудничества. Он подчеркнул, что в Армении есть талантливые специалисты, которые добились серьезного прогресса в области информационных технологий.

Журналисты поинтересовались, говорит ли по-армянски дочь Алексиса Оганяна.

«Нет, я говорю с трудом, я знаю только несколько слов - «спасибо», «нет», «да» ... Я очень сожалею, что не смог выучить язык лучше», - сказал он. В ответ на вопрос, когда Алексис Оганян планирует приехать в Армению со своей семьей, он сказал, что у его жены очень насыщенный график, но выразил надежду, что они смогут приехать в ближайшие годы.

Кроме участия в конгрессе Оганян примет участие в презентации армянского перевода своей книги “Без разрешения”.