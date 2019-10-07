Министр иностранных дел Арцаха встретился с делегацией Армянской ассамблеи Америки

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 7 октября принял делегацию Армянской ассамблеи Америки (ААА), возглавляемую Исполнительным директором Брайаном Ардуни. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в состав делегации входили также Директор ААА по связям с Конгрессом США Мариам Халоян и Региональный директор организации Арпи Варданян.

Глава МИД Арцаха приветствовал традиционные визиты делегаций Ассамблеи в Арцах, которые дают возможность составить полное представление о реалиях и достижениях республики. Масис Маилян высоко оценил сотрудничество с организацией и подчеркнул важность деятельности ААА, направленной на повышение уровня информированности об Арцахе и последовательное продвижение общеармянских интересов в США, в том числе на активное содействие в выделении финансовой помощи Арцаху со стороны правительства Соединенных Штатов.

По просьбе гостей министр иностранных дел представил основные направления и приоритеты внешней политики Арцаха, коснулся процессов мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и международного признания Республики Арцах.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между властями Арцаха и Армянской Ассамблеей Америки.

Масис Маилян ответил на вопросы участников встречи относительно процесса государственного строительства, состоявшихся недавно выборов в органы местного самоуправления, а также предстоящих президентских и парламентских выборов в стране.