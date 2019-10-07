Иран временно отменит визы для граждан Ирака

Власти Ирана приняли решение о временной отмене виз для граждан Ирака, которое будет действовать два месяца. Об этом говорится в заявлении иранского посольства в Ираке, опубликованном в понедельник.

"Все граждане Ирака смогут с 24 октября по 28 декабря 2019 года посещать Иран без визы", - говорится в заявлении. Посольство надеется, что "эта мера будет способствовать развитию отношений между двумя странами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

7 октября иранские пограничники возобновили работу контрольно-пропускного пункта "Хосрави" на границе с Ираком, закрытого ранее по причине протестов в стране.