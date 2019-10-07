Глава МИД Армении принял конгрессменов США Джеки Шпейер и Джуди Чу

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 7 октября принял членов Комитета по армянским вопросам Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер и Джуди Чу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя конгрессменов, министр Мнацаканян с удовлетворением отметил, что Армения придает важное значение армяно-американскому диалогу на различных уровнях, высоко оценив их усилия, направленные на укрепление армяно-американского партнерства.

Зограб Мнацаканян представил Джеки Шпейер и Джуди Чу приоритеты внешней политики Армении, процесс инициированных правительством реформ в рамках широкого мандата народа.

В ходе встречи был затронут ряд актуальных вопросов международного и регионального значения.