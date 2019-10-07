Никол Пашинян принял глав принимающих в WCIT 2019 участие официальных делегаций

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве принял сегодня глав принимающих в WCIT 2019 участие официальных делегаций и международных организаций - вице-премьера Болгарии Марианну Николову, министра телекоммуникаций и информационных технологий Афганистана Фахима Хашими, министра коммуникаций и информационных технологий Ирана Мохаммада Джахроми, министра инфраструктур и экономики Молдовы Вадима Бринзана, замминистра технологий, инноваций и телекоммуникации Бразилии Хулио Нетто, министра связи, почты и информационных технологий Бангладеш Зунаида Ахмеда Палака, министра инноваций и технологий Эфиопии Сисая Тола Ядете, посла МИД Эстонии по цифровым вопросам Тониса Нирка, министра малайзийского штата Пенанг Чоу Ко Йеуна и генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества Майкла Кристидеса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей, Никол Пашинян отметил:

“Уважаемые гости,

Рад приветствовать вас в правительстве Армении.

Такой важный повод, как WCIT, является хорошей возможностью для нашей страны обсудить перспективы сотрудничества между нашими странами. Как я уже отметил в своем вступительном слове, технологический сектор и информационные технологии в числе наших приоритетов, и я надеюсь, что за этим важным событием последует еще одна волна развития этой сферы.

Для нашей страны важно действовать в рамках международного сотрудничества в сфере информационных технологий. Не секрет, что высокие технологии играют важную роль в современных международных отношениях и связаны со сферами безопасности, дипломатии и контактов между людьми. ИТ - одна из самых динамично развивающихся областей в мире, и есть еще один важный нюанс: невозможно развивать технологическую сферу без эффективного сотрудничества с международными партнерами, то есть сегодня невозможно иметь развитые технологии в отдельно взятой стране, и мы должны создать атмосферу международного сотрудничества. Я рад, что вы участвуете в этом конгрессе, выполняя свою миссию по созданию платформы для многосторонних партнерских отношений с разными странами, правительствами и компаниями. И я надеюсь, что конгресс настолько хорошо организован, что позволит вам достичь поставленных целей.

Еще раз рад приветствовать вас в нашей стране. Надеюсь, вам понравится тепло нашей гостеприимной страны и народа. Армяне традиционно очень хорошо относятся к гостям и делают все возможное, чтобы гости могли наслаждаться своим пребыванием в нашей стране. Надеюсь, вы будете хорошо чувствовать себя в нашей стране, и наша команда сделала все возможное, чтобы выполнить поставленную перед ней задачу. Спасибо за внимание.

Я готов обсудить с вами вопросы повестки дня, а также ответить на интересующие вас вопросы. Конечно, у нас есть тесные связи со многими странами в этой области, и я хотел бы использовать эту возможность для развития двустороннего сотрудничества с такими странами, а также для налаживания деловых отношений со странами, с которыми у нас пока нет активных контактов. Еще раз спасибо. Для нас большая честь и удовольствие принимать вас здесь”.

Главы принимающих в WCIT 2019 официальных делегаций и международных организаций поздравили премьер-министра Никола Пашиняна с успешным, впечатляющим открытием конгресса и организацией на должном уровне. Они выразили удовлетворение визитом в Армению и участием в ИТ-конгрессе в Ереване, который является прекрасной возможностью обсудить перспективы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества Армении как со странами-участниками конгресса, так и ведущими компаниями в этой области.

Премьер-министр и гости обменялись мнениями по повестке дня 23-го Всемирного конгресса по информационным технологиям, а также возможностям развития партнерских отношений как в области технологий, так и других отраслях.