ИТ-сообщество в Армении молодое, но очень умное: Джейми Метзл

Эксперт по геополитике, технологический футуролог, писатель Джейми Метзл знаком с армянской ИТ-сферой и отмечает, что ИТ-сообщество в Армении молодое, но очень умное. Такое мнение Метзл выразил в беседе с Арменпресс в рамках ИТ-конгресса в Армении.

«Я немного знаю об ИТ-секторе Армении, я знаком с работой FAST - Научно-технологического фонда Армении. В прошлом году я был основным докладчиком на их конференции, и в следующем году я буду основным докладчиком. Армянское ИТ-сообщество очень молодое, но очень умное. Я знаю кое-что об армянском народе - обычно он прекрасен, есть прекрасные шахматисты, прекрасные мыслители», - сказал Метцл.

Он отметил, что большинство ИТ-компаний в Армении очень молоды, у нас нет армянских Intel, Apple, Microsoft. Метзл в то же время сказал, что мы живем в децентрализованном мире, где компании могут быть везде. По его мнению, у Армении есть хорошая основа для создания будущего. Он считает очень вероятным, что через 10 лет появятся очень важные армянские ИТ-компании.

Метзл отметил, что такие мероприятия, как WCIT, действительно очень важны, потому что новые технологии, информационные технологии способны революционизировать многие аспекты нашей жизни; «И нам нужно привлечь сюда много людей, чтобы обсудить, как технологии могут быть использованы для максимизации выгод для всех», - сказал он, отметив, что для таких стран, как Армения, превращение в центр таких дискуссий очень важно.

Метзл отметил, что он говорил со многими людьми в Армении и хочет, чтобы его книга «Hacking Darwin. Genetic Enginneering and the future of Humanity» о генной инженерии и будущем человечества была переведена на армянский язык. Книга была издана в Соединенных Штатах в апреле с.г. и переведена на многие языки , но не на армянский. «Я бы хотел, чтобы один из армянских издателей опубликовал мою книгу на армянском языке. Книга рассказывает о прошлом, настоящем и будущем генетической революции. Революция в генетике связана с ИТ-революцией. И вместе эти технологии изменят весь мир», - считает Метзл.

Он выразил надежду, что армянские издатели свяжутся с ним. «Для меня большая честь перевести мою книгу на армянский язык, который является одним из самых замечательных научных языков в истории человечества», - сказал он.