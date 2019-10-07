Британские правоохранительные органы задержали 135 представителей природозащитного движения "Восстание против вымирания", которые устроили в Лондоне акцию протеста против изменения климата Земли. Ранее сообщалось о 21 задержанном.

"По состоянию на 12:30 (14:30 мск) понедельника было проведено 135 задержаний", - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экоактивисты заявляют, что будут создавать препятствия движению транспорта в центре Лондона в течение двух недель и выведут на улицы десятки тысяч сторонников. В настоящий момент они перекрыли несколько улиц в историческом районе Вестминстер, где расположены здания британского парламента и многих министерств, а также резиденция главы правительства. Кроме того, участники протестов перекрыли движение по Ламбетскому мосту через Темзу, чему не смогла помешать полиция. При этом полицейским удалось восстановить движение по набережной Виктории, где активисты устроили пикет напротив здания британского министерства обороны.