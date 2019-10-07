Адвокат представил ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Армена Геворгяна

Адвокат бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна Эрик Алексанян подал в суд первой инстанции Еревана ходатайство об отмене меры пресечения в отношении его подзащитного. Как сообщает Арменпресс, в качестве меры пресечения в отношении Геворкяна избрана подписка о невыезде.

«Право Армена Геворгяна на свободу передвижения было нарушено с самого начала, и мы просим вас отменить меру пресечения. Мой подзащитный должен уехать за границу, чтобы пройти медицинское обследование», - сказал Алексанян, добавив, что Геворгян должен поехать в Австрию.

Адвокат отметил, что Геворгян должен отсутствовать из страны с 26 октября по 4 ноября.

На вопрос судьи Анны Данибекян, какие у его клиента проблемы со здоровьем, Алексанян ответил, что они связаны с сердцем.

Эрик Алексанян также добавил, что Армен Геворгян должен провести деловую встречу в Австрии, характер которой указан в ходатайстве.