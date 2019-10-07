Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-10-19

ЕРЕВАН, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 октября, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 476.52 драм. Курс евро вырос на 1.69 драмa и составил 522.98 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.34 драм. Курс британского фунта вырос на 1.63 драмa и составил 586.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 113.79 драмa и составила 22967.69 драм. Цена серебра выросла на 5.44 драмa и составила 269.72 драм. Цена платины сократилась на 84.01 драмa и составила 13374.77 драм.