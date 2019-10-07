Азиатские индексы - 07-10-19

ТОКИО, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 21375.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 1572.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG снизился на 1.11% и составил 25821.03 пункта.