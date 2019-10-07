Азиатские индексы - 07-10-19
ТОКИО, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 21375.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 1572.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG снизился на 1.11% и составил 25821.03 пункта.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 17:36 Азиатские индексы - 07-10-19
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-10-19
- 17:32 Малыши встретились после двух дней разлуки, и их реакция бесценна – видео
- 17:22 Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s
- 17:16 Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии
- 17:10 Суд отклонил ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян по делу Роберта Кочаряна
- 16:59 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
- 16:41 На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
- 16:32 Левон Джулфалакян возглавил Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана
- 16:28 Власти Британии вернули на родину более 140 тысяч клиентов Thomas Cook
- 16:24 Тигран Хачатрян обсудил с Ольгой Мемедович повестку инноваций
- 16:18 Сергею Смбатяну понравилась музыка, созданная искусственным интеллектом
- 16:00 Армен Саркисян возглавит Группу известных лиц Конференции ООН по торговле и развитию
- 15:59 Министры Эфиопии, Малайзии и других стран в “Диджитек” ознакомились с армянской IT- продукцией
- 15:56 "Мону Лизу" вернули на ее прежнее место в Лувре
- 15:52 В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии
- 15:37 У детей общины Ачаджур новый Уголок чтения
- 15:13 Эмили Ратаковски оголила живот и вышла на публику
- 15:00 По «Матрице» снимут два новых фильма
- 14:50 Дзюдоист Фердинанд Карапетян примет участие в Гран-При Бразилии
- 14:32 WCIT 2019: павильон МНОКС представляет инновационное образование
- 14:21 В Армении введен в обращение почтовый блок, посвященный ИТ форуму в Ереване
- 14:16 СМИ: фильм "Джокер" собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США
- 14:10 Айк Алумян представил ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян
- 14:06 Ким и Кортни Кардашян крестили своих детей в Эчмиадзине
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1178 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
13:03, 01.10.2019
Просмотрели 1006 раз Владимир Путин прибыл в Армению
20:12, 03.10.2019
Просмотрели 1000 раз Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 979 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
19:19, 02.10.2019
Просмотрели 972 раз Развязку ситуации вокруг Нагорного Карабаха нужно находить через прямой диалог: Лавров