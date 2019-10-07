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Малыши встретились после двух дней разлуки, и их реакция бесценна – видео

Малыши встретились после двух дней разлуки, и их реакция бесценна – видео

Искренние эмоции и милая реакция маленьких друзей покорила Сеть – более миллиона просмотров на видео.

Этb забавные кадры были сняты на улице Нью-Йорка отцом одного из малышей. Как рассказал автор видео, эти два маленьких парня – лучшие друзья. Так получилось, что они не виделись два дня перед этой встречей. На кадрах видно, как малыши видят друг друга издалека и со счастливым смехом бегут навстречу друг другу, раскинув руки для объятий. Встретившись, друзья крепко обнимаются и начинают играть,сообщает Арменпресс со ссылкой на 

Sputnik.


 




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