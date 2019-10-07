Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
16:59, 7 Октябрь, 2019
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил президента РФ по случаю дня рождения и пожелал ему крепкого здоровья.
Собеседники также коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на полях состоявшегося на днях в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета.