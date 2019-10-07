На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
16:41, 7 Октябрь, 2019
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН.
По словам врачей, девочки умерли 5 октября. Из роддома их сразу транспортировали в больницу, однако медикам не удалось спасти им жизнь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что отклонение диагностировали еще во время беременности, однако мать близнецов отказалась прерывать беременность из-за религиозных убеждений.