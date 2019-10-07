Левон Джулфалакян возглавил Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана

Олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира Левон Джулфалакян отныне возглавит Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана. В беседе с Арменпресс об этом сообщил сам Джулфалакян.

“Конечно, отдел спорта заинтересовал меня. Сделаю все, чтобы быть полезным на этом посту”, - сказал он.

Левон Джулфалакян около 20 лет занимал должность главного тренера сборной Армении по греко-римской борьбе.