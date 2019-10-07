Время в Ереване: 11:07:36,   7 Октябрь

Левон Джулфалакян возглавил Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана

Левон Джулфалакян возглавил Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана

Олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира Левон Джулфалакян отныне возглавит Отдел по вопросам молодежи и спорта аппарата мэрии Еревана. В беседе с Арменпресс об этом сообщил сам Джулфалакян.

“Конечно, отдел спорта заинтересовал меня. Сделаю все, чтобы быть полезным на этом посту”, - сказал он.

Левон Джулфалакян около 20 лет занимал должность главного тренера сборной Армении по греко-римской борьбе.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации