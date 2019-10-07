Тигран Хачатрян обсудил с Ольгой Мемедович повестку инноваций

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с руководителем отдела бизнес-среды, управления торговли, инвестиций и инноваций организации развития промышленности Организации объединенных наций Ольгой Мемедович.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в центре беседы была повестка инноваций.

Министр Тигран Хачатрян приветствовал чиновника и отметил: “Все программы, осуществляемые с организацией, имеют для нас важное значение. Они играют важную роль в развитии различных отраслей нашей промышленности, в частности в текстильной и кожевенной промышленности. Благодарим за эту поддержку. И сегодня мы готовы обсудить все те возможности, особенно в сфере инноваций и новейших технологий, которые накопились вокруг нас”.

Ольга Мемедович поблагодарила министра за встречу и представила свою деятельность в других странах – членах организации. Она подчеркнула необходимость цифровой трансформации и важность внедрения высоких технологий в индустрию.

Стороны договорились обменяться необходимыми информационными ресурсами, а также сотрудничать в работах по разработке концептуальных документов в указанных сферах.