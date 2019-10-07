Сергею Смбатяну понравилась музыка, созданная искусственным интеллектом

ЕРЕВАН, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, директор Всемирного оркестра WCIT Сергей Смбатян впечатлен концертом 6 октября на площади Республики и музыкой, созданной искусственным интеллектом.

В беседе с «Арменпресс» Смбатян поделился своими впечатлениями и рассказал о планах оркестра на будущее.

- Г-н Смбатян, оркестр WCIT, созданный в рамках Всемирной конференции по информационным технологиям, объявил о начале конференции WCIT-2019 в Ереване. Как руководитель оркестра, ваши ожидания от концерта оправдались?

- Концерт более чем состоялся, потому что речь идет о международном оркестре: гости, Армения, заполненная людьми площадь, классическая музыка, экскурс в 15 стран. Мы также решили проблему интернационализации то есть, концерт более чем состоялся. Я не ожидал, что наш зритель на площади может так бурно приветствовать вальс Хачатуряна. Мы всегда жалуемся на то, что многие люди слушают некачественную музыку, но вчерашняя аудитория, приветствие нескольких тысяч человек, которое я услышал при вальсе Хачатряна, вселила в меня уверенность в том, что у нас очень хорошее будущее.

- Во время концерта оркестр под вашим руководством исполнял музыку, разработанную искусственным интеллектом. Робот – “автор” музыкизаметил, что ему очень понравилось. А Вам понравилась музыка, созданная искусственным интеллектом?

- Мне более чем понравилось. Искусственный интеллект, музыка искусственного таланта, речь о музыкальном моделировании. Модель музыки у нас - беспрецедентный в мире результат. Компьютер создает армянскую музыку. Все! Программа думает по-армянски и создает армянскую музыку. Это более, чем большое достижение. У Армении в сфере искусства в современном мире ИТ и в наиболее обсуждаемой теме искусственного интеллекта, имеет предложение, которое никто не сделал.

- Не боитесь ли вы, что искусственный интеллект вскоре может заменить композиторов?

- Есть композиторы, место которых было бы лучше занять искусственному интеллекту. Проблема с искусственным интеллектом не в том, чтобы делать что-то лучше. Сейчас мы первые в мире, кто проанализировал нашу музыку и получили ее алгоритм гармонии. Мы знаем корни нашей музыки, и как они работают. Вчерашний концерт и зрители доказали, что мы движемся вперед и движемся вперед с искусством, что является большим достижением и честью для меня.

- Есть ли у оркестра WCIT какие-либо концертные планы на будущее?

- Пока нет, но я надеюсь, что так будет, потому что сегодня также председательство WCIT заметило, что было самое масштабное открытие за всю историю, и я, как музыкант, должен отметить, что величайшем достижении для нас было то, что олимпийские игры ИТ мира стартовали с классической музыки. Это был большой успех для Армении, и я очень надеюсь, что это продолжится, потому что это был действительно большой скачок вперед, и мы можем быть первыми на международной арене, предлагать тот контент, который, как я надеюсь, будет развиваться.

Интервью Норайра Шогикяна

Фотографии Айка Манукяна