Армен Саркисян возглавит Группу известных лиц Конференции ООН по торговле и развитию

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, в Женеве в штаб-квартире ООН принял участие в обсуждении Группы известных лиц Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD Panel of Eminent Persons).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян избран председателем Группы известных лиц Конференции ООН по торговле и развитию. Группа консультирует по вопросам видения торговли и развития в течение последующих десяти лет, ключевых и актуальных вызовов экономического развития, предлагает идеи и решения по их преодолению. Участники Группы известных лиц, являющиеся главами государств и правительств, авторитетными экономистами и экспертами, приглашаются лично генеральным секретарем UNCTAD. Встречи группы проводятся в закрытом формате по правилам “Чатем Хауз”.

Основное обсуждение на тему “Основные вызовы и возможности”, проведенное при участии президента Саркисяна, вел генеральный секретарь UNCTAD Мукиса Киту. После обсуждения генеральный секретарь сказал, что Группа известных лиц призвана помочь понять, куда движется мир, и с учетом вызовов, на что нужно уделять больше внимания. “Основная цель состоит в следующем: насколько опыт в академической сфере и политике может служить обсуждению тех вопросов, которые будут выявлены в течение ближайших десяти лет. Как ООН может ответить на эти вопросы, как мы можем моделировать наши программы, приводя их в соответствие с современными вызовами, а также выдвигая идеи лидерства по противостоянию этим вызовам”, -сказал он. “В этом году для участия в обсуждениях Группы известных лиц нам удалось собрать здесь ряд видных людей, в том числе и президента Армении Армена Саркисяна”.

Бывший генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаэль Жан, которая также является членом Группы известных лиц, отметила: “Видеть Армению частью группы очень важно для меня, поскольку у меня прекрасные воспоминания об Армении, которая всегда будет в моем сердце. Думаю, ваша страна играет важную роль в сфере ИТ, например, центр ТУМО, образовательная система которого экспортируется в разные страны мира. То особое внимание, которое Армения уделяет образованию, поддерживает молодежь в вопросе применения новых технологий, является очень инновационным подходом и значимым фактом”.