Министры Эфиопии, Малайзии и других стран в “Диджитек” ознакомились с армянской IT- продукцией

Руководители и члены прибывших в Армению делегаций в сопровождении заместителя министра высокотехнологичной промышленности РА Гегама Варданяна посетили ЭКСПО-центр “Диджитек”.

Как передает «Арменпресс», в центре им был представлен технологический потенциал Армении, продукция армянских компаний. В беседе с журналистами Варданян отметил, что прибывшие из разных стран министры высокотехнологичной промышленности очень впечатлены.

“В нашей стране дети, начиная со школы, занимаются инженерией и технологиями, затем в университетах продолжают получать высшее образование в этих сферах. Присутствующий здесь министр Бангладеш, ознакомившись с продукцией нескольких компаний, отметил, что обязательно желает иметь все это в своей стране”, - сказал замминистра ВП РА.

“Директор-основатель инженерных лабораторий “Армат” Карен Варданян и министр информационных технологий Эфиопии Сисай Тола в рамках “Диджитек подписали меморандум.

Министр ИТ Эфиопии отметил, что согласно меморандуму, в Эфиопии будут созданы 51 инженерная лаборатория “Армат”. Школьники в возрасте 10 и более лет научатся пользоваться этими лабораториями, а также будет обучение языку программирования”, - сказал Сисай Тола. Два-три ИТ-специалиста из Армении в Эфиопии проведут тренинги с местными специалистами.

Государственный министр в сфере ИТ Малайзии Заирил Хир Джохари в беседе с журналистами отметил, что очень важен обмен опытом в этой сфере.

“Здесь представлены различные организации, начиная от стартапов и заканчивая уже состоявшимися. Очень важно в информационной сфере иметь молодые силы, поскольку сегодня мир развивается очень быстро, и будущее связано именно с информационными технологиями”, - сказал Джохари. По его словам, они очень впечатлены Центром креативных технологий “ТУМО”, который они также захотят иметь у себя в Малайзии.

Директор-основатель компании “Шаг-мед” Давид Арсенян в беседе с Арменпресс сказал, что они создали экзоскелет, который способствует восстановлению ходьбы лиц, получивших травмы спинного мозга и неспособных ходить. “Человек с инвалидностью при помощи этого устройства, получает возможность ходить. Оно в целом улучшает качество жизни этих людей.

Согласно статистическим данным, показатель смертности людей с инвалидностью бывает больше из-за их неподвижного состояния”, - сказал Давид Арсенян и добавил, что после длительного обучения экзоскелетом может быть восстановлена способность ходьбы людей с инвалидностью. По его словам, он пока не был опробован в Армении и после завершения всех работ будет предпринята попытка его апробации.

Директор компании “Осенсус” Сурен Абрамян в беседе с Арменпресс сказал, что они занимаются 3D-моделированием методом сканирования. “Мы спроектировали и создали специальный сканер, на котором установлены 100 и более фотокамер. Человек или какое-либо животное может встать посреди устройства и фотографироваться в течение нескольких секунд, после чего эти фотографии можно использовать разными способами. 3D-модели можно использовать в анимациях, играх, а также из них можно изготовить статуэтки - выплавить из разных металлов, сделать лазерную гравировку и т.д.”, - сказал Абрамян и добавил, что на выставке их павильон привлекает большое внимание посетителей.

Представитель компании “Мер Айк” Ваге Хачатрян отметил, что они занимаются разработкой систем управления электронным документооборотом, программного обеспечения и шифрования. “По заказу Министерства обороны разработана операционная система “Багреванд”, которая заменит зарубежные операционные системы, закупаемые от других государств. Эта система создана для безопасности”, - сказал Ваге Хачатрян.

На экспо “Диджитек” МНОКС выступает со своим отдельным павильоном. Выставка в этом году уникальна и тем, что павильоны были предоставлены и новосозданным стартапам, инженерным и военно-промышленным компаниям.