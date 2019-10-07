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"Мону Лизу" вернули на ее прежнее место в Лувре

"Мону Лизу" вернули на ее прежнее место в Лувре

Картина Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда"), перемещенная ранее в другой зал Лувра в связи с ремонтом в музее, заняла свое прежнее место. Об этом в понедельник сообщили в Лувре.

Два месяца назад шедевр, по распоряжению руководства музея, был перемещен из Зала государств в галерею Медичи, расположенную в крыле Ришелье. Как отмечает Agence France-Presse, в ходе реставрационных работ стеклянная панель, защищающая картину, была заменена на более прозрачное пуленепробиваемое стекло,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно книге рекордов Гиннесса, картина является самым дорогим произведением искусства в мире.

 

 




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