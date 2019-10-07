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В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии

В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии

Новая военная операция Турции, планируемая во взаимодействии с США против курдов на северо-востоке Сирии, подрывает мирный процесс в этой стране. Об этом заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии", - заявила она. Косьянчич отказалась отвечать на вопрос, информировали ли Анкара и Вашингтон о своих военных планах в Сирии Брюссель. "Мы поддерживаем контакты, на этой стадии я не могу сказать ничего больше", - ответила представитель внешнеполитической службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Комментируя планы Анкары вернуть на территорию Сирии, которую Турция намерена зачистить от курдских отрядов самообороны, до 2 млн сирийских беженцев, Косьянчич заявила: "ЕС считает, что возвращение беженцев возможно, только когда будут созданы условия для их безопасного возвращения в человеческих условиях. Мы считаем, что эти условия в Сирии пока не созданы".

 




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