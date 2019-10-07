У детей общины Ачаджур новый Уголок чтения

5 октября вновь открылась библиотека общины Ачаджур Тавушской области.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера, на церемонии открытия выступили президент “IBBY Армения”, директор Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера Рузан Тоноян, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада деятели культуры.

Присутствовали также и сотрудники различных организаций сферы и другие гости. Рузан Тоноян поздравила присутствующих с открытием библиотеки, отметив, что она станет новым стимулом для централизации интеллектуального потенциала общины и послужит примером для других общин.

“Библиотека, действующая в здании Дома культуры Ачаджура, открывает свои двери перед читателями полностью отремонтированной, технически оснащенной и укомплектованной новыми книгами... Инициатива имеет еще один смысл - в очередной раз оценить роль и значение библиотек в деле организации и стимулирования чтения”, - добавила она.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Джун Ямада отметил, что Тавушская область стала его любимым местом в Армении, а библиотека - самым любимым местом для детей. “Думаю, это самое важное событие в жизни ваших детей”, - обратился он к ачаджурцам.

После мероприятия при участии детей общины Ачаджур Джун Ямада и Рузан Тоноян вместе с главой общины Ачаджур Кареном Калтахчяном перерезали ленту.

Напомним, что библиотека была открыта по инициативе армянского представительства “IBBY” и Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера по грантовой программе “IBBY Yamada”.

В ремонтных работах содействовали администрация Тавушской области и муниципалитет Ачаджура, ряд предпринимателей, а коллекция библиотеки пополнилась более 500 новыми книгами, подаренными издательствами “Эдит принт”, “Зангак”, “Антарес”, “Джи Эс Эм” и книжными магазинами “Ноян Тапан” и “Букинист”.

От имени Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера всем участникам инициативы были вручены благодарственные грамоты.