Эмили Ратаковски оголила живот и вышла на публику

Американская супермодель Эмили Ратаковски пришла на премьеру театральной постановки в Нью-Йорке в наряде в стиле 1990-х. Снимки папарацци с мероприятия публикует Daily Mail.

Ратаковски появилась на пьесе Джереми О. Харриса «Игра рабов» в оверсайз костюме, состоящем из брюк и пиджака черного цвета в вертикальную полоску, и белом кроп-топе, оголяющем живот модели. Ее образ был дополнен ярко-красными туфлями из змеиной кожи с квадратным носом, черной сумкой среднего размера и массивными серьгами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Показ пьесы состоялся в бродвейском театре Джона Голдена в воскресенье, 7 октября.