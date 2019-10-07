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По «Матрице» снимут два новых фильма

По «Матрице» снимут два новых фильма

Компания Warner Bros. работает над двумя проектами по киновселенной «Матрицы». Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщил сценарист Зак Пенн в своем Twitter-аккаунте.

«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить: Warner Bros. готовит два разных проекта по "Матрице"», — написал Пенн, отметив, что ни один из них не является перезапуском. Сам сценарист уточнил, что работает над приквелом «Матрицы», а Лана Вачовски будет режиссером сиквела.

Ранее голливудский актер Киану Ривз поделился своим мнением по поводу четвертой части картины «Матрица», в которой он вновь исполнит роль Нео. Он признался, что очень впечатлен тем, что случится с его персонажем.

В мае стало известно, что сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии «Матрица». В августе от представителя компании Warner Bros. поступило официальное подтверждение о готовящемся проекте. По его словам, съемки начнутся не раньше 2020 года, а главные роли в ленте опять исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Трилогия собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов.

 

 

 




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